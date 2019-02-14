На игроков деньги есть, на академии нет: чем возмущена Ассоциация футбола

Узбекские клубы неохотно выделяют деньги на собственные академии, но при этом тратят крупные суммы на покупку иностранных игроков.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Жеребьевка предстоящего чемпионата Узбекистана откладывается из-за того, что 6 футбольных клубов страны не выполнили условия о наличии и работе собственной академии, выдвинутые Ассоциацией футбола Узбекистана.

По данным АФУ, в 2018 году такие клубы, как "Локомотив", "Пахтакор", АГМК, "Металлург", "Бухара" и "Коканд-1912" потратили большие деньги на приобретение звездных футболистов, но не вложились в создание собственных академий. Только в 2019 году, когда наличие академии стало одним из условий получения лицензий, клубы начали работу над этим вопросом.

"АФУ уважает планы клубов на будущее, но будет требовать наличие академий при футбольном клубе. Сложно понять, как клуб, который тратит 30 млрд сумов в год, не может выделить на академию всего лишь 1,25 млрд", - отмечается в сообщении на сайте.

Если клубы не выполнят условия, и их академии в ближайшее время не будут функционировать в полном объеме, то они не получат лицензию и будут отстранены от выступлений в Суперлиге либо им придется заплатить взнос за участие в играх в 600 млн сумов и 1,25 млрд сумов за академию. Эти деньги в дальнейшем пойдут на выплату призовых и на развитие детского футбола.

Сейчас клубы работают на выполнением минимальных требований, по этой причине Профессиональная футбольная лига откладывает жеребьевку национального чемпионата.

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Согласно Указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2018 году были созданы 14 футбольных академий при АФУ. К 2022 году академии будут полностью построены и отремонтированы. АФУ будет поэтапно передавать академии в распоряжение клубов. Каждой из 14 академий выделят 2,5 млрд сумов в год. Те клубы, у которых нет своей академии, заплатят 1,25 млрд сумов в первый год партнерства. В таком случае футбольная академия будет иметь в своем распоряжении 3,75 млрд сумов. Эта сумма может быть направлена на улучшение материально-технической базы, повышение квалификации персонала, привлечение высококвалифицированных кадров, усовершенствование питания воспитанников академии, приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования и многое другое.

К 2020 году футбольные клубы будут распределять финансы от государственных организаций наполовину, то есть 2,5 млрд сумов должны будут направляться в академию. В 2021 году эта сумма должна составить 3,75 млрд сумов, в 2022 году - 5 млрд сумов.