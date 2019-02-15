Лед и пламень в Ташкенте, или Хоккейные баталии по-узбекски

В Узбекистане проходит чемпионат по хоккею. за главный кубок сражаются четыре команды: "Семург", "Ташкент", "Бинокор" и "Хумо". Фрагменты матча третьего круга турнира смотрите в видеосюжете Sputnik.

В рамках очередного этапа первенства на площадке сошлись хоккеисты "Бинокора" и "Хумо". Несмотря на то, что хоккей только начинает возрождаться в Узбекистане, накал борьбы и зрелищность матчей вполне на уровне, а интерес к новому для республики виду спорта огромный.

В очередном поединке победу одержали игроки "Хумо" со счетом 3:1. "Бинокор" пока не набрал ни одного очка и после трех раундов замыкает турнирную таблицу.

Из архива Алишера Азимова Азимов: сборная Узбекистана по хоккею должна участвовать в отборе на ЧМ-2020

Самые зрелищные фрагменты матча в видеосюжете Sputnik Узбекистан

Всего в сезоне 2019 года состоятся 24 матча. С 8 февраля по 17 марта — регулярная часть лиги, а с 20 марта начнется стадия плей-офф, состоящий из двух раундов, и матчи продлятся до трёх побед. Финал турнира планируется провести в апреле на новой ледовой арене "Хумо", строительство которой завершается в Ташкенте.