Худел без спроса: вратарь Игнатий Нестеров временно отстранен от футбола

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputniik. Ассоциация футбола Узбекистана прокомментировала информацию о том, что голкипер национальной сборной Игнатий Нестеров был уличен в употреблении запрещенных препаратов во время континентального турнира в ОАЭ. Пресс-служба АФУ призывает дождаться окончательного вердикта Азиатской футбольной конфедерации.

Ранее появилась информация о том, что в крови спортсмена по результатам допинг-тестов обнаружены следи запрещенных веществ. Позднее сам голкипер "Белых волков" признался, что принимал препараты для снижения веса, не предупредив об этом медиков команды и тренерский штаб. При этом игрок узбекской сборной не знал, что в лекарствах содержатся запрещенные вещества. Между тем, футбольный клуб "Ухуд", куда Нестеров перешел сразу после Кубка Азии, уже обнародовал сообщения о положительной допинг-пробе новобранца.

"В настоящее время работает дисциплинарный комитет АФК, окончательное решение еще не принято. До вынесения вердикта Нестеров не имеет права выходить на поле в составе какой-либо команды. Информация о том, что Нестеров официально отстранен AFC из-за допинга некорректна", — заявили в Ассоциации футбола Узбекистана.

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В АФУ добавили, что осуждают действия Нестерова. который не поставил тренерский штаб в известность при применении препаратов, однако футбольные чиновники призывают учесть малозначительный эффект от подобных лекарств для повышения результативности в футболе.

"Потеря веса может помочь спортсмену в боксе или борьбе, но в футболе эта ситуация не имеет никакого влияния на результат. Этот факт также будет учитываться при вынесении окончательного дисциплинарного решения", — заключили в АФУ.

Игнатий Нестеров был одним из лучших в составе сборной Узбекистана на прошедшем в ОАЭ Кубке Азии. Подопечные Эктора Купера дошли до 1/8, где уступили команде Австралии в серии пенальти со счетом 2:4.