Футболист Достонбек Хамдамов перешел из "Анжи" в ташкентский "Пахтакор"

22-летний хавбек продолжит играть за ташкентский клуб. О сроках контракта и подробностях перехода не сообщается.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Футболист сборной Узбекистана Достонбек Хамдамов покинул махачкалинский "Анжи" и подписал контракт с ташкентским "Пахтакором".

Об этом говорится на официальном сайте российского клуба.

О сроках контракта и подробностях перехода не сообщается.

Хамдамов перешел в "Анжи" в середине сезона-2017/18 и с тех пор провел за дагестанскую команду девять матчей в чемпионате России и еще два в Кубке страны.

Ранее стало известно, что голкипер национальной сборной Игнатий Нестеров был уличен в употреблении запрещенных препаратов во время континентального турнира в ОАЭ. Сам голкипер "Белых волков" признался, что принимал препараты для снижения веса, не предупредив об этом медиков команды и тренерский штаб. При этом игрок узбекской сборной не знал, что в лекарствах содержатся запрещенные вещества.

