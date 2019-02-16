15:53 16 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Парад атлетов на открытии VI Международных спортивных игр Дети Азии в Якутске

Вторые игры "Дети Азии" состоятся в 2021 году

© Sputnik / Екатерина Штукина
Спорт
Получить короткую ссылку
12 0 0

Небывалая популярность первых зимних игр убедила международный комитет, что игры надо проводить каждые два года.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Вторые зимние международные игры "Дети Азии" состоятся в 2021 году, сообщил в субботу в Южно-Сахалинске журналистам президент комитета Игр Дмитрий Глушко, передает РИА Новости. 

"Небывалая популярность первых зимних игр убедила международный комитет, что игры надо проводить каждые два года. Точно могу сказать, что вторые состоятся в 2021 году. Где они пройдут, пока не могу назвать", - рассказал Глушко.

По его информации, уже поступили несколько запросов на проведение следующих зимних игр "Дети Азии".

Первые зимние игры Дети Азии будут проходить в Южно-Сахалинске.
© НОК Узбекистана
Олимпийские надежды: юные узбекистанцы поборются на зимних играх "Дети Азии"

"Есть заявка даже от Объединенных Арабских Эмиратов. Сахалин тоже претендует, поскольку нынешние прошли на колоссальном уровне. И регламент позволяет", - поделился президент комитета.

В завершение Глушко отметил, что плотность конкуренции на первых зимних играх доказывает, что команды привезли сильных спортсменов.

"Уверен, что мы их увидим на юношеских олимпийских играх в Швейцарии в следующем году", - заключил он.

 

Теги:
Узбекистан, Дети, дети, спортивные соревнования, Соревнования



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Возвращение домой.
"Солнце в подтеках сажи": к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Силиконовая певичка, или Как резиновая курица исполнила мировой хит - видео
Животные на дороге, или Как избежать опасной встречи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054