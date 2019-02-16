Вторые игры "Дети Азии" состоятся в 2021 году

Небывалая популярность первых зимних игр убедила международный комитет, что игры надо проводить каждые два года.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Вторые зимние международные игры "Дети Азии" состоятся в 2021 году, сообщил в субботу в Южно-Сахалинске журналистам президент комитета Игр Дмитрий Глушко, передает РИА Новости.

"Небывалая популярность первых зимних игр убедила международный комитет, что игры надо проводить каждые два года. Точно могу сказать, что вторые состоятся в 2021 году. Где они пройдут, пока не могу назвать", - рассказал Глушко.

По его информации, уже поступили несколько запросов на проведение следующих зимних игр "Дети Азии".

"Есть заявка даже от Объединенных Арабских Эмиратов. Сахалин тоже претендует, поскольку нынешние прошли на колоссальном уровне. И регламент позволяет", - поделился президент комитета.

В завершение Глушко отметил, что плотность конкуренции на первых зимних играх доказывает, что команды привезли сильных спортсменов.

"Уверен, что мы их увидим на юношеских олимпийских играх в Швейцарии в следующем году", - заключил он.