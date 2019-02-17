Тхэквондисты Узбекистана завоевали на соревнованиях в Турции 10 медалей

Ранее Никита Рафалович и Валентин Хегай стали призерами турнира President’s Cup European region, прошедшего в Турции. Они завоевали серебро и бронзу, соответственно.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Рейтинговый турнир по тхэквондо WTF Turkish Open завершился в турецкой Анталии.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет республики, в данных соревнованиях сборная Узбекистана завоевала 10 медалей.

Так, золото завоевал сразу шесть узбекистанских спортсмена: Никита Рафалович, Даврон Азимов, Мадина Маннопова, Нигора Турсункулова, Светлана Осипова, Амирбек Тураев (среди юниоров).

Серебро завоевал Бахром Абдуллаев.

Бронзовой награды удостоились трое спортсменов: Валентин Хегай, Зария Касимова, Шухрат Салаев.

Ранее Никита Рафалович и Валентин Хегай стали призерами турнира President’s Cup European region. Они завоевали серебро и бронзу, соответственно.

Тхэквондо - один из видов корейских единоборств. Название в переводе означает "Путь кулака и ноги". Русский язык не в состоянии точно передать особенности корейской фонетики, требующей в первом слоге произносить "т" с придыханием, и затем - дифтонг "аэ", потому единого варианта русской транскрипции нет.