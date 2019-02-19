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Международный конный турнир

Детей в Узбекистане посадят в седло: республика будет развивать коневодство

© Sputnik / Владимир Вяткин
Спорт
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Уже в этом году в Узбекистане пройдут региональные и республиканские первенства по конному спорту.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Детско-юношеские конноспортивные школы в 2019-2020 году появятся в нескольких регионах Узбекистана, следует из постановления президента "О мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта".

Школы появятся в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ташкентской, Хорезмской областях и в Ташкенте. Они будут организованы, прежде всего, на территории ипподромов.

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© НОК Узбекистана
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В 2019 году пройдут региональные и республиканские первенства по конному спорту.

В республике также создадут инновационный селекционно-генетический центр по воспроизводству и разведению лошадей породы Карабаир.

С помощью иппотерапии будет организована реабилитация детей с отклонениями в физическом или психическом развитии, обучающихся в специализированных образовательных учреждениях.




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