Фабрика талантов: о чем мечтают в Федерации футбола Узбекистана

Представители регионов Узбекистана выступили с отчетами о развитии футбола в городах и районах.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Узбекистан должен стать фабрикой футбольных талантов, заявил вице-президент ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов на собрании представителей руководства региональных ассоциаций футбола и футбольных академий, прошедшем в Национальном олимпийском комитете.

На собрании с отчетами о популяризации футбола в своих областях выступали специалисты со всего Узбекистана. Участники рассмотрели вопросы развития деятельности академий, повышения квалификации тренеров, привлечения болельщиков на стадионы.

"Воспитывая талантливую молодежь мы должны превратить Узбекистан в футбольную фабрику. Воспитанников можно будет продавать, и футбольные академии смогут не только себя оправдывать, но и получать доход. Вместе мы должны развивать эту систему. Для каждого региона будет разработан отдельный план развития", — отметил Умид Ахмаджанов.

Он также дал указания относительно разработки проектов по современному преобразованию футбольных академий. В ближайшее время будут подготовлены проекты по развитию инфраструктуры академий, организации системы работы.