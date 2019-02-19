21:40 19 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Тренировка сборной Узбекистана по футболу

Фабрика талантов: о чем мечтают в Федерации футбола Узбекистана

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
Получить короткую ссылку
3 0 0

Представители регионов Узбекистана выступили с отчетами о развитии футбола в городах и районах.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Узбекистан должен стать фабрикой футбольных талантов, заявил вице-президент ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов на собрании представителей руководства региональных ассоциаций футбола и футбольных академий, прошедшем в Национальном олимпийском комитете.

На собрании с отчетами о популяризации футбола в своих областях выступали специалисты со всего Узбекистана. Участники рассмотрели вопросы развития деятельности академий, повышения квалификации тренеров, привлечения болельщиков на стадионы.

"Воспитывая талантливую молодежь мы должны превратить Узбекистан в футбольную фабрику. Воспитанников можно будет продавать, и футбольные академии смогут не только себя оправдывать, но и получать доход. Вместе мы должны развивать эту систему. Для каждого региона будет разработан отдельный план развития", — отметил Умид Ахмаджанов.

Он также дал указания относительно разработки проектов по современному преобразованию футбольных академий. В ближайшее время будут подготовлены проекты по развитию инфраструктуры академий, организации системы работы.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Манга-шоу в Париже: цветные линзы, яркие волосы и необычные люди
Афган Online серия 3
Чему аплодировал Запад при Горбачеве, или Опасные игры в Афганистане
Афганистан без России — 30 лет хаоса
Афганистан без России — 30 лет хаоса

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054