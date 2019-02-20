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Матч Пахтакор - Аль-Наср

Прошли не все: узбекские клубы по-разному выступили в Лиге чемпионов Азии

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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"Пахтакор" в своем матче сумел победить, а АГМК потерпел разгромное поражение.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. "Пахтакор" завоевал право на участие в групповой стадии Лиги чемпионов Азии, АГМК завершил участие в соревновании. 

"Пахтакор" в рамках третьего отборочного раунда вышел на поле против клуба "Аль-Наср" из ОАЭ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Узбекистана. Авторами голов стали Драган Черан и Марат Бикмаев.

В другом поединке АГМК сыграл против команды "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу саудовского клуба.

"Пахтакор" завоевал право на участие в групповой стадии Лиги чемпионов Азии, АГМК завершил участие в соревновании.

В групповой стадии ЛЧА сыграет также ташкентский "Локомотив". Он попал в группу B с клубами "Аль-Иттихад" (Саудовская Аравия), "Аль-Вахда" (ОАЭ), "Аль Райян" (Катар).

"Пахтакор" оказался в группе D с иранским "Персеполисом", катарским "Аль-Саддом" и саудовским "Аль-Ахли".

 




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