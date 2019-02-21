Шайба едва не убила комментатора в США - видео

На видео запечатлен момент, когда хоккейная шайба пролетает лишь в сантиметре от лица комментатора, а затем попадает в камеру. Не хочется даже думать о том, что бы было, попади она в лицо мужчине.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. На хоккейных матчах случаются курьезные ситуации, однако инцидент, произошедший в США на матче НХЛ, чуть не стал трагическим.

Опасный инцидент произошел 18 февраля в городе Колумбус в американском штате Огайо во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (NHL) между Tampa Bay Lightning и Columbus Blue Jackets.

Спортивный комментатор Пьер Макгвайр едва не стал жертвой спортивного снаряда, который пролетел в миллиметрах от его лица.

Отметим, что Макгвайр нарушил требования безопасности, сев на скамейку запасных, поскольку на нем не было защитного снаряжения.

На видео запечатлен момент, когда шайба пролетает мимо головы мужчины и, к счастью, не задевает его. Камере повезло меньше – на нее пришелся сильнейший удар.

Встреча завершилась победой Tampa со счетом 5:1.

Недавно курьезный случай произошел перед началом матча Континентальной хоккейной лиги в России, когда известный футбольный тренер Жозе Моуринью упал на лед.

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" вышел на лед, чтобы провести символическое вбрасывание перед началом матча. Однако при броске шайбе у экс-футболиста что-то не заладилось – он неловко повернулся, ноги запутались в ковровой дорожке, и он эпично растянулся перед сотнями болельщиков и десятками телекамер.