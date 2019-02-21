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Хоккей. Иллюстративное фото.

Шайба едва не убила комментатора в США - видео

© Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
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На видео запечатлен момент, когда хоккейная шайба пролетает лишь в сантиметре от лица комментатора, а затем попадает в камеру. Не хочется даже думать о том, что бы было, попади она в лицо мужчине.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. На хоккейных матчах случаются курьезные ситуации, однако инцидент, произошедший в США на матче НХЛ, чуть не стал трагическим.

Опасный инцидент произошел 18 февраля в городе Колумбус в американском штате Огайо во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (NHL) между Tampa Bay Lightning и Columbus Blue Jackets.

Спортивный комментатор Пьер Макгвайр едва не стал жертвой спортивного снаряда, который пролетел в миллиметрах от его лица.

Отметим, что Макгвайр нарушил требования безопасности, сев на скамейку запасных, поскольку на нем не было защитного снаряжения.

Падение Жозе Моуринью на лед перед матчем КХЛ
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На видео запечатлен момент, когда шайба пролетает мимо головы мужчины и, к счастью, не задевает его. Камере повезло меньше – на нее пришелся сильнейший удар.

Встреча завершилась победой Tampa со счетом 5:1.

Недавно курьезный случай произошел перед началом матча Континентальной хоккейной лиги в России, когда известный футбольный тренер Жозе Моуринью упал на лед.

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" вышел на лед, чтобы провести символическое вбрасывание перед началом матча. Однако при броске шайбе у экс-футболиста что-то не заладилось – он неловко повернулся, ноги запутались в ковровой дорожке, и он эпично растянулся перед сотнями болельщиков и десятками телекамер.

 

Теги:
курьез, игра, хоккей, США



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