Умер игрок самаркандского "Динамо", ему было 36 лет

Спортсмен скончался после продолжительной болезни на 37-м году жизни.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В среду, 20 февраля, скончался бывший футболист клуба "Динамо Самарканд" и сборной Узбекистана Сиррожиддин Сайфиев.

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Спортсмену было 36 лет.

Сайфиев ушел из жизни после продолжительной болезни (на протяжении нескольких лет он боролся с раком легких).

В 2017 году в социальных сетях прошли акции в поддержку футболиста. В ходе благотворительной акции #ТаслимБўлмаСирож было собрано 50 миллионов сумов на лечение спортсмена.

За самаркандский "Динамо" Сайфиев играл в период с 2009 по 2015 год. Он провел 119 встреч и забил 15 голов. В составе сборной Узбекистана Сайфиев в 2008 году провел один матч.