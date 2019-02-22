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Шахрам Гиясов

Боксер Шахрам Гиясов готовится к поединку с мексиканцем – когда состоится бой

© instagram / wonderboy_giyasov
Спорт
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Узбекский боксер Шахрам Гиясов готовится к очередному бою на профессиональном ринге.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. В воскресенье, 24 февраля, в городе Тихуана (Мексика) профессиональный боксер Узбекистана Шахрам Гиясов проведет свой седьмой бой.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики, соперником Гиясова стал мексиканец Эдгар Пуэрто.

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© Youtube / Uzb sport club
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На счету Шахрама шесть боев. Узбекистанец во всех поединках праздновал победу и пять раз отправлял соперников в нокаут.

Эдгар Пуэрто на профессиональном ринге провел 37 боев, у него на счету 25 побед (19 нокаутов), 11 поражений (пять нокаутов) и одна ничья.

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