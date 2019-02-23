Аутсайдер чемпионата Узбекистана по хоккею обидно упустил победу

Победитель встречи между "Бинокором" и "Семургом" определялся в овертайме.

ТАШКЕНТ, 23 фев - Sputnik. В пятом туре чемпионата Узбекистана "Бинокор" сыграл против "Семурга" и упустил свой шанс на победу в овертайме, уступив со счетом 4:5, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Во втором матче хоккеисты "Хумо" праздновали свою четвертую победу. Команда победила "Ташкент" со счетом 3:1.

Сегодня "Хумо" проведет встречу 6-го тура против "Бинокора", а 24 февраля на лед выйдут хоккеисты "Ташкента" и "Семурга".

Как сообщалось ранее, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может провести вынесенный или выставочный матч на новой Humo Arena в Ташкенте. По мере достижения конкретных договорённостей стороны объявят о решении официально.