Чусовитина снова выигрывает медали

Легендарная гимнастка заняла второе место на этапе Кубка мира и заработала рейтинговые очки, важные для отбора на Олимпиаду в Токио.

ТАШКЕНТ, 23 фев - Sputnik. Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, завоевала медаль на этапе Кубка мира в Мельбурне, который проходит с 21 по 24 февраля, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В опорном прыжке с результатом 14,200 Чусовитина стала второй. На первом месте представительница Южной Кореи Сео Жеонг Ео (14,266 очка). Тройку призеров замкнула Линмин Ю () из Китая.

Этап Кубка мира важен тем, что на нем можно заработать рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду в Токио-2020.

Напомним, Оксана Чусовитина - единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в семи летних Олимпиадах.