В Ташкенте определился обладатель Суперкубка Узбекистана

Трофей разыграли между собой ташкентский "Локомотив" и алмалыкский АГМК.

ТАШКЕНТ, 23 фев - Sputnik. Футбольный клуб "Локомотив" из Ташкента выиграл Суперкубок Узбекистана.

В матче на стадионе "Пахтакор" за трофей боролись действующий чемпион Суперлиги "Локомотив" и обладатель Кубка Узбекистана АГМК.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из столицы Узбекистана. Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Темурходжа Абдухоликов (12-я минута) и Йован Жокич (74-я минута), за АГМК забил Зафар Полвонов на 77-й минуте матча.

Главным спонсором матча за Суперкубок Узбекистана в этом году выступила турецкая компания KOC Elektrik AS.