Боксер Шахрам Гиясов досрочно выиграл схватку с мексиканцем

Бой состоялся в городе Тихуана, соперником Гиясова стал мексиканец Эдгар Пуэрто.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекский боксер Шахрам Гиясов одержал победу в бою с мексиканцем Эдгаром Пуэрто, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Схватка завершилась досрочно. В пятом раунде Пуэрто не справился с ударами узбекского спортсмена, поэтому судьи были вынуждены прервать бой.

Эта победа стала седьмой в карьере Гиясова на профессиональном ринге, шесть раз он отправлял соперников в нокаут.

Эдгар Пуэрто провел на профринге 38 боев, одержал 25 побед (19 нокаутов), 12 раз проиграл (шесть нокаутов), один бой завершился ничьей.

Кстати, Шахрам Гиясов — один из самых завидных холостяков республики. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-Де-Жанейро, лучшим боксером Азии – 2017 и обладателем почетного звания "Гордость Узбекистана".