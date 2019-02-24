10:25 24 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Узбекский боксер Шахрам Гиясов

Боксер Шахрам Гиясов досрочно выиграл схватку с мексиканцем

Пресс-служба Национального олимпийского комитета РУз
Спорт
Получить короткую ссылку
3410

Бой состоялся в городе Тихуана, соперником Гиясова стал мексиканец Эдгар Пуэрто.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекский боксер Шахрам Гиясов одержал победу в бою с мексиканцем Эдгаром Пуэрто, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. 

Шахрам Гиясов одержал победу над Хулио Лагуна
© Youtube / Uzb sport club
Нокаутировал одной правой: кадры боя Гиясова с соперником из Никарагуа
Схватка завершилась досрочно. В пятом раунде Пуэрто не справился с ударами узбекского спортсмена, поэтому судьи были вынуждены прервать бой.

Эта победа стала седьмой в карьере Гиясова на профессиональном ринге, шесть раз он отправлял соперников в нокаут.

Эдгар Пуэрто провел на профринге 38 боев, одержал 25 побед (19 нокаутов), 12 раз проиграл (шесть нокаутов), один бой завершился ничьей.

Кстати, Шахрам Гиясов — один из самых завидных холостяков республики. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-Де-Жанейро, лучшим боксером Азии – 2017 и обладателем почетного звания "Гордость Узбекистана".

Шахрам Гиясов
© instagram / wonderboy_giyasov
Шахрам Гиясов
Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, победа, Шахрам Гиясов, Бокс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Возложение цветов к Вечному огню в Ташкенте 23 февраля
В память о защитниках: посол России возложил цветы в Ташкенте
Возложение цветов по случаю Дня защитника Отечества
Цветы и почести: в Ташкенте отметили День защитника Отечества
Торговые пути из Кабула в Ташкент

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054