Узбекистан поборется за право проведения Азиатских игр - 2030

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Узбекистан подал заявку на проведение Азиатских игр - 2030 в Ташкенте и Самарканде.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики, в Ташкент прибыл президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Делегация намерена провести диалог с узбекистанской стороной и оценить возможность проведения в Узбекистане комплексных соревнований.
Принятие и проведение Азиатских игр — это крупный проект, в реализации которого учитываются многие нюансы и тонкости организации, отметили в НОК.
Сюда входит строительство спортивных сооружений, городка для спортивных делегаций стран-участниц, вопросы, связанные с логистикой, организация удобного маршрута и транспорта, сопутствующие мероприятия, трансляция и многое другое.
Именно эти вопросы будут обсуждаться сторонами на протяжении визита Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха.