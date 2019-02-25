Узбекистан поборется за право проведения Азиатских игр - 2030

Помимо Узбекистана на проведение Азиады-2030 претендуют Катар, Индия и Филиппины.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Узбекистан подал заявку на проведение Азиатских игр - 2030 в Ташкенте и Самарканде.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики, в Ташкент прибыл президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Делегация намерена провести диалог с узбекистанской стороной и оценить возможность проведения в Узбекистане комплексных соревнований.

© Фото: НОК Узбекистана В Ташкент прибыл президент Олимпийского Совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах

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Принятие и проведение Азиатских игр — это крупный проект, в реализации которого учитываются многие нюансы и тонкости организации, отметили в НОК.

Сюда входит строительство спортивных сооружений, городка для спортивных делегаций стран-участниц, вопросы, связанные с логистикой, организация удобного маршрута и транспорта, сопутствующие мероприятия, трансляция и многое другое.

Именно эти вопросы будут обсуждаться сторонами на протяжении визита Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха.