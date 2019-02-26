Определены пары первого тура Суперлиги Узбекистана

За трофей поборются 14 клубов, в том числе две команды, выступавшие в прошлом сезоне в Про-лиге.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В новом сезоне Суперлиги Узбекистана примут участие 14 клубов, в том числе "Сурхан" из Термеза и "Динамо" из Самарканда, которые ранее выступали в Про-лиге (вторая по силе лига в стране).

Новый сезон Суперлиги будет проходить в два круга, команды сыграют в общей сложности 26 игр, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

На стадионе "Миллий" 25 февраля состоялась церемония жеребьевки Суперлиги, по результатам которой стали известны пары команд-участниц первого тура.

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"Сурхан" сыграет с "Металлургом", "Динамо" с "Насафом", "Согдиана" с "Бунёдкором", "Пахтакор" с "Локомотивом", "Навбахор" с "Кокандом-1912", "Андижан" с "Кызылкумом", АГМК с "Бухарой". Игры первого тура состоятся 8 марта.

Для привлечения большего количества зрителей на стадионы было принято решение о проведении Кубка Лиги Узбекистана.

Напомним, ранее футбольный клуб "Локомотив" из Ташкента выиграл Суперкубок Узбекистана. В матче на стадионе "Пахтакор" за трофей боролись действующий чемпион Суперлиги "Локомотив" и обладатель Кубка Узбекистана АГМК. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Ташкента.





