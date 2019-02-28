"Тигры" выйдут на ринг: судьбу команды боксеров прояснил представитель AIBA

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Команда Uzbek Tigers будет участвовать в девятом сезоне Всемирной серии бокса (WSB) - таков основной итог переговоров с представителем AIBA Каримом Бузиди.
Как сообщает Национальный олимпийский комитет, генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов обсудил с Бузиди новую систему турнира и другие организационные моменты.
Согласно регламенту, в новом сезоне Всемирной серии бокса (WSB) соревнования будут проходить в восьми весовых категориях. В каждой категории два боксера получат лицензию на Олимпийские игры.
Бузиди заявил, что у узбекских боксеров высокие шансы, поскольку в стране сильная школа бокса. По его мнению, Узбекистан стал сильнейшей в мире боксерской державой. Обсуждались также возможности организовать внутренний чемпионат республики по системе WSB. Подобные турниры сейчас проводятся на Кубе и в Венесуэле.
Uzbek Tigers начали свое участие в турнире WSB в 2016 году. Тогда в групповом этапе команда Узбекистана одержала победу над представителями Пуэрто-Рико, Азербайджана и Казахстана. В четвертьфинале боксеры Узбекистана отпраздновали победу над Россией, в полуфинале уступили команде Кубы и заняли третье место.
В 2017 году команда провела бои против боксеров из Китая, Казахстана, России и заняла второе место в группе. В четвертьфинале узбекистанцы вновь уступили боксерам из Кубы.
В сезоне-2018 боксеры из Узбекистана выступили против Кубы, Венесуэлы и Колумбии и заняли второе место в группе. Однако организаторы внесли изменения в регламент турнира, согласно которым были отменены четвертьфинальные бои. В связи с этим Uzbek Tigers завершили свое участие досрочно.