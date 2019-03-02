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Стали известны даты боя Мадримова и Абдураимова

© Фото: НОК Узбекистана
Спорт
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Бой Эльнура Абдураимова состоится 23 марта в Екатеринбурге против россиянина Дмитрия Хасиева, а место боя и соперник Мадримова станут известны в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Стали известны даты боев боксеров Исроила Мадримова и Эльнура Абдураимова, сообщает НОК Узбекистана.

Свой второй бой на профессиональном ринге Исроил Мадримов проведет 9 марта. Место боя и соперник будут известны в ближайшее время.

Бой Эльнура Абдураимова состоится 23 марта в Екатеринбурге против россиянина Дмитрия Хасиева.

Абдураимов провел на профессиональном ринге 3 боя. Во всех узбекский боксер побеждал нокаутом. На счету Хасиева 11 поединков, 8 побед (2 нокаута), 2 ничьи и 1 поражение.

Стали известны даты боя Мадримова и Абдураимова
© НОК Узбекистана
Стали известны даты боя Мадримова и Абдураимова
Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан, Бокс, Бокс, Спорт, спорт



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