Елена Исинбаева в Ташкенте примет участие в различных спортивных мероприятиях, а 4 марта пообщается с местными представителями СМИ.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Пока в Ташкенте проходят финальный этап женской спартакиады "Нафосат-2019", в международном аэропорту имени Ислама Каримова состоялась торжественная церемония встречи двукратной чемпионки Олимпийских игр Елены Исинбаевой, сообщает НОК Узбекистана.

© НОК Узбекистана Барабаны, цветы и фанаты: как Елену Исинбаеву встречают в Ташкенте

В мероприятии принимали участие представители Национального олимпийского комитета, болельщики и СМИ.

© НОК Узбекистана Барабаны, цветы и фанаты: как Елену Исинбаеву встречают в Ташкенте

Напомним, Елена Исинбаева в Ташкенте примет участие в различных спортивных мероприятиях, выступит на торжественной церемонии награждения победителей первой женской спартакиады "Нафосат-2019", которая состоится 3 марта в спортивном дворце "Узбекистан", а 4 марта пообщается с местными представителями СМИ в ходе пресс-конференции, которая начнется в 11:00 в здании Национального олимпийского комитета.