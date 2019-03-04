Спортсмены из Узбекистана защищают честь страны на универсиаде в Красноярске

Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования пройдут со 2 по 12 марта 2019 года в российском Красноярске.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Под руководством тренеров Али Тухтаева и Ивана Меркушина пятеро спортсменов из Узбекистана выступают на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

В состязаниях по горным лыжам участвуют Камиль Тухтаев, Дамир Бухарбаев и Алдиёр Гаипов. Екатерина Лябина и Жасур Махмудов защищают честь страны в соревнованиях по сноуборду.

© Министерство физической культуры и спорта Узбекистана Делегация Узбекистана на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске

"В данный момент узбекистанцы проводят последний этап подготовки к столь серьезным соревнованиям", - сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта республики.

Универсиада проходит один раз в два года под эгидой Федерации международного студенческого спорта (FISU). В 2019 году количество стран-участников достигло рекордную цифры – 58, соответственно, и количество спортсменов превысило прежние показатели - три тысячи.