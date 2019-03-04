В футбол будут играть по-новому: правила изменятся уже этим летом

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik, Иван Воронцов. Международный совет футбольных ассоциаций – организация, которая занимается разработкой и регулированием правил игры в футбол и существующая дольше, чем сама ФИФА, – объявила о том, что с 1 июня вводятся изменения в правила. Некоторые из них довольно существенно изменят игру.
Одно из наиболее значимых нововведений коснется замен: замененный игрок будет обязан покинуть поле через ближайшую боковую линию. Таким образом можно будет избежать умышленного затягивания времени, когда в добавленные минуты тренеры выигрывающей команды меняли игрока с дальней бровки, а вся эта процедура могла длиться по 30-50 секунд. Стоит обратить внимание, что покинуть поле надо именно через боковую линию, а не лицевую.
"Что касается замены игрока в ближайшей точке боковой линии – абсолютно правильное решение, – считает член судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко. – Раньше у игрока была такая возможность, теперь это обязанность. Замена будет осуществляться через боковую линию, чтобы было четко видно, что он покинул поле".
Также любое касание мяча рукой при игре в атаке будет считаться нарушением.
С 1 июня тренерам и официальным лицам также будут показывать желтые и красные карточки – то есть даже массажист вполне может быть удален со скамейки. На данный момент этот раздел футбольных правил плохо регламентирован. А в других видах спорта наказания тренерскому штабу практикуются постоянно – в баскетболе и гандболе даже есть рекордсмены среди тренеров по количеству штрафов.
Еще одно изменение, которое наверняка заметят зрители у телеэкранов и на трибунах, – отныне игрокам атакующей команды будет запрещено располагаться в "стенке" и подходить к ней ближе, чем метр.
"Если сформировать рейтинг изменений в правилах с точки зрения их значимости, я считаю, на первом месте будет именно этот пункт. Сами знаете, что там творилось – игроки толкались, дрались. А это нововведение должно снять напряжение", – сказал Андрей Бутенко.
Два правила, которые также подверглись редактированию – положение голкипера во время исполнения пенальти и попадание мяча в арбитра.
Авторитетное испанское издание Marca написало, что изменится также порядок исполнения 11-метровых ударов. Игра будет остановлена, если голкипер отобьет мяч или же удар придется в каркас ворот. И если сейчас игроки вынуждены сразу же вбегать в штрафную площадь, чтобы бороться за потенциальный отскок, то в новой редакции пенальти будут исполнять иначе, по крайней мере, так заявили журналисты этого издания. Соответственно, и футболисты больше не будут собираться у штрафной площади – 11-метровый окончательно превратится в дуэль вратаря и исполнителя удара и будет похож на хоккейный буллит.
Однако уже на этой неделе в футболе могут произойти довольно радикальные изменения, которые, правда, коснутся только стран, входящих в УЕФА: 7 марта в Риме должен пройти конгресс, на котором могут отменить правило "гола на выезде", согласно которому при равенстве голов в двухматчевом противостоянии в плей-офф некоторых турниров далее проходит команда, забившая больше мячей в выездной встрече.