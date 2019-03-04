В футбол будут играть по-новому: правила изменятся уже этим летом

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik, Иван Воронцов. Международный совет футбольных ассоциаций – организация, которая занимается разработкой и регулированием правил игры в футбол и существующая дольше, чем сама ФИФА, – объявила о том, что с 1 июня вводятся изменения в правила. Некоторые из них довольно существенно изменят игру.

Одно из наиболее значимых нововведений коснется замен: замененный игрок будет обязан покинуть поле через ближайшую боковую линию. Таким образом можно будет избежать умышленного затягивания времени, когда в добавленные минуты тренеры выигрывающей команды меняли игрока с дальней бровки, а вся эта процедура могла длиться по 30-50 секунд. Стоит обратить внимание, что покинуть поле надо именно через боковую линию, а не лицевую.

"Что касается замены игрока в ближайшей точке боковой линии – абсолютно правильное решение, – считает член судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко. – Раньше у игрока была такая возможность, теперь это обязанность. Замена будет осуществляться через боковую линию, чтобы было четко видно, что он покинул поле".

Также любое касание мяча рукой при игре в атаке будет считаться нарушением.

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"Решение любое касание рукой игроком атакующей команды наказывать свободным ударом – очень кардинальное. Допустим, мяч при отскоке ударяется об руку игрока и оказывается на газоне – разумеется, нападающий воспользуется этим. Эта поправка позволит снизить давление на арбитров, которым не придется гадать, умышленным было движение или нет", – заявил Бутенко.

С 1 июня тренерам и официальным лицам также будут показывать желтые и красные карточки – то есть даже массажист вполне может быть удален со скамейки. На данный момент этот раздел футбольных правил плохо регламентирован. А в других видах спорта наказания тренерскому штабу практикуются постоянно – в баскетболе и гандболе даже есть рекордсмены среди тренеров по количеству штрафов.

Еще одно изменение, которое наверняка заметят зрители у телеэкранов и на трибунах, – отныне игрокам атакующей команды будет запрещено располагаться в "стенке" и подходить к ней ближе, чем метр.

"Если сформировать рейтинг изменений в правилах с точки зрения их значимости, я считаю, на первом месте будет именно этот пункт. Сами знаете, что там творилось – игроки толкались, дрались. А это нововведение должно снять напряжение", – сказал Андрей Бутенко.

Два правила, которые также подверглись редактированию – положение голкипера во время исполнения пенальти и попадание мяча в арбитра.

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Первое скорее формальность: сейчас вратарей обязывают стоять обеими ногами на линии ворот, летом можно будет стоять только одной. С точки зрения буквы закона это грамотное решение: многим проще отталкиваться с одной ноги. Однако никто этому правилу не следует, а голкиперы продолжают выпрыгивать вперед на мяч. Второй пункт позволит также снизить градус негатива в адрес арбитров: сейчас в интернете можно найти целые подборки голов, забитых при непосредственном участии рефери – теперь же в случае попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.

Авторитетное испанское издание Marca написало, что изменится также порядок исполнения 11-метровых ударов. Игра будет остановлена, если голкипер отобьет мяч или же удар придется в каркас ворот. И если сейчас игроки вынуждены сразу же вбегать в штрафную площадь, чтобы бороться за потенциальный отскок, то в новой редакции пенальти будут исполнять иначе, по крайней мере, так заявили журналисты этого издания. Соответственно, и футболисты больше не будут собираться у штрафной площади – 11-метровый окончательно превратится в дуэль вратаря и исполнителя удара и будет похож на хоккейный буллит.

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Но, скорее всего, это ошибка – Marca опиралась на черновик программы конференции, который появился в ноябре прошлого года, и на данный момент организация не подтвердила изменение правил по этому пункту. Тем не менее, вопрос этот на повестке был, и, возможно, уже в ближайшем будущем мы будем видеть пенальти в совершенно ином виде.

Однако уже на этой неделе в футболе могут произойти довольно радикальные изменения, которые, правда, коснутся только стран, входящих в УЕФА: 7 марта в Риме должен пройти конгресс, на котором могут отменить правило "гола на выезде", согласно которому при равенстве голов в двухматчевом противостоянии в плей-офф некоторых турниров далее проходит команда, забившая больше мячей в выездной встрече.