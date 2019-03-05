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Узбекистанка победила в многодневной велогонке в ОАЭ

Велогонщица из Узбекистана мчалась к победе много дней

Национальный олимпийский комитет
Спорт
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Спортсменка из Узбекистана опередила всех на международной многодневной велогонке UAE Tour.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Гонщица национальной женской команды Узбекистана Диана Адельшинова, проходящая зарубежную стажировку в велосипедном клубе АL АSAYAL, одержала победу в международной многодневной велогонке UAE Tour, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Спортсменка опередила в генеральном зачете Лоррейн Муяркей из Ирландии и француженку Иввон Ванн Хаттум и стала абсолютной победительницей временного зачета и зачета по очкам.

Велогонка UAE Tour проходила с 24 февраля по 2 марта.




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