Велогонщица из Узбекистана мчалась к победе много дней

Спортсменка из Узбекистана опередила всех на международной многодневной велогонке UAE Tour.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Гонщица национальной женской команды Узбекистана Диана Адельшинова, проходящая зарубежную стажировку в велосипедном клубе АL АSAYAL, одержала победу в международной многодневной велогонке UAE Tour, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Спортсменка опередила в генеральном зачете Лоррейн Муяркей из Ирландии и француженку Иввон Ванн Хаттум и стала абсолютной победительницей временного зачета и зачета по очкам.

Велогонка UAE Tour проходила с 24 февраля по 2 марта.