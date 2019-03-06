Известен соперник для второго профессионального боя Исроила Мадримова

Узбекский боксер стартовал на профессиональном ринге с победы нокаутом, теперь ему предстоит подтвердить свою силу в бою 9 марта.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Spitnik. Соперником узбекского боксера Исроила Мадримова во время его второго боя на профессиональном ринге станет представитель Венесуэлы Фрэнк Рохас, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Бой пройдет в США 9 марта.

Рохас провел на профессиональном ринге 26 боев, одержал 24 победы (23 нокаута) и два раза потерпел поражение.

В рейтинге WBA Исроил Мадримов сейчас находится на девятом месте в первом среднем весе. В дебютном бою на профессиональном ринге победитель Азиатских игр нокаутировал мексиканца Виктора Эрнандеса уже в шестом раунде и выиграл пояс WBA Intercontinental.