Пакистан отказался играть с Индией в отборе на молодежный ЧА-2020 по футболу

Таким образом, только три команды в группе F будут бороться за путевку на чемпионат Азии в Таиланде.

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Сборная Пакистана отказалась от участия в отборочном раунде на молодежный чемпионат (U23) Азии - 2020 в Таиланде, который пройдет в конце марта в Ташкенте, сообщает в четверг пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Футбольная ассоциация Узбекистана Отборочный турнир чемпионата Азии U-23 пройдет в Узбекистане

По данным пресс-службы, в отборочную группу F были включены сборные Индии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Матчи пройдут 22-26 марта на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Очередной молодежный чемпионат Азии по футболу состоится 8-26 января 2020 года в Таиланде. Команды, занявшие три первых места, автоматически получат путевки на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

"Однако олимпийская сборная Пакистана отказалась от участия в предстоящем отборочном раунде. Таким образом, только три команды в группе F будут бороться за путевку на чемпионат Азии в Таиланде", - говорится в сообщении.

"Отказ, по всей видимости, связан с той напряженной ситуацией, которая, к сожалению, возникла между Пакистаном и Индией в эти дни", - заявил РИА Новости представитель НОК Узбекистана.

Напряженность в отношениях Индии и Пакистана за последние недели существенно обострилась. Причиной тому послужила атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в результате чего погибли 45 человек. Следствием этой террористической атаки стал кризис в отношениях двух соседних стран, который сопровождался обменом авиаударами, обоюдными заявлениями о готовности к началу военных действий и вновь поставил регион на грань войны.