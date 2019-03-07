Невероятно: фанаты обсуждают феноменальный гол английского футболиста - видео

Британский нападающий может претендовать на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша – награду, которую вручают игроку, забившему самый красивый гол года.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Нападающий "Дерби Каунти" Мейсон Беннетт забил незабываемый гол в домашнем матче 33-го тура Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии), поразив ворота "Уигана".

На 62-й минуте 22-летний форвард невероятным образом пробил через себя. Это был необычный по траектории гол, который обсуждают пользователи по всему миру.

What a goal from Derby County’s Mason Bennett! A definite Puskas Award nominee. pic.twitter.com/LfsNpbSB5z — Photos of Football (@photosofootball) 5 марта 2019 г.

Благодаря меткости видео с ударом Беннетта набирает миллионные просмотры в Сети.

Таким образом, гол англичанина будет претендовать на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. Эта награда вручается игроку, забившему самый красивый гол года.