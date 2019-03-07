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Футбол. РФПЛ

Невероятно: фанаты обсуждают феноменальный гол английского футболиста - видео

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Британский нападающий может претендовать на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша – награду, которую вручают игроку, забившему самый красивый гол года.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Нападающий "Дерби Каунти" Мейсон Беннетт забил незабываемый гол в домашнем матче 33-го тура Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии), поразив ворота "Уигана".

На 62-й минуте 22-летний форвард невероятным образом пробил через себя. Это был необычный по траектории гол, который обсуждают пользователи по всему миру.

Благодаря меткости видео с ударом Беннетта набирает миллионные просмотры в Сети.

Таким образом, гол англичанина будет претендовать на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. Эта награда вручается игроку, забившему самый красивый гол года.

Теги:
Футбол, Великобритания



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