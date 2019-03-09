Дзюдоисты Узбекистана выиграли две золотые медали на турнире в Морокко

Международный турнир серии гран-при по дзюдо в Марокко дзюдоисты из Узбекистана начали с двух золотых медалей.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана выиграли две золотые медали в первый день международного турнир серии гран-при по дзюдо в Марокко.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики, на данном турнире разыгрываются рейтинговые очки для участия в Олимипаде-2020 в Токио.

© Sputnik / Михаил Климентьев Опубликовано видео тренировки, во время которой травмировался Владимир Путин

Первую золотую медаль в весе до 60 кг завоевал Шарофиддин Лутфуллаев, который боролся в финале с Артемом Лесюком из Украины. В основное время победитель выявлен не был, в поединке за золотое очко на 13 секунде свой прием провел узбекистанец.

Следом за ним в категории до 66 кг, успешно дойдя до финала, дзюдоист Узбекистана Сардор Нуруллаев в решающей схватке победил Мухаммада Абдулмавжуда из Египта и стал чемпионом турнира.