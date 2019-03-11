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Сборная Узбекистана завоевала второе место в общекомандном зачете по итогам Гран-при по дзюдо в Марокко

Гран-при по дзюдо в Марокко: сборная Узбекистана - вторая в общем зачете

Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
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Состязания проходили в марокканском Марракеше с 8 по 10 марта.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала второе место в общекомандном зачете по итогам Гран-при по дзюдо в Марокко, сообщили в пресс-службе НОК. В копилке представителей республики — две золотые и две бронзовые медали.

Обладатели первых мест — Шарофиддин Лутфуллаев (в категории до 60 килограммов) и Сардор Нуруллаев (до 66 килограммов), третьих — Хикматилло Тураев (до 73 килограммов) и Мухаммадкарим Хуррамов (до 100 килограммов).

Первое место в общекомандном зачете досталось сборной Германии, у нее два золота, серебро и четыре бронзы. Тройку сильнейших замкнула команда Франции — два золота и бронза.

Узбекский дзюдоист Тураев взял бронзу на этапе Большого шлема в Марокко >>>

Теги:
Сборная Узбекистана, дзюдо, Спортсмен, Марокко, спорт



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