Узбекистанцы поборются за "Большой шлем" в Екатеринбурге

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Лучшие дзюдоисты Узбекистана примут участие в крупном международном турнире по дзюдо "Большой шлем", который пройдет в Екатеринбурге с 15 по 17 марта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Всего на турнир приедут 403 спортсмена из 48 стран. Ведущие дзюдоисты мира будут бороться не только за призовые места, но и за рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио - 2020. В ходе соревнований разыграют 14 комплектов наград.
В соревнованиях среди женщин Узбекистан представят Гульноза Матниязова (до 70 кг) и Диёра Кельдиярова (до 52 кг).
Тренеры команды Джамшид Худайберганов и Ильхом Халиков.