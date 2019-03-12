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Диербек Урозбоев празднует победу

Узбекистанцы поборются за "Большой шлем" в Екатеринбурге

Jack GUEZ / AFP
Спорт
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Ведущие дзюдоисты мира на турнире в Екатеринбурге будут бороться не только за призовые места, но и за рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио - 2020.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Лучшие дзюдоисты Узбекистана примут участие в крупном международном турнире по дзюдо "Большой шлем", который пройдет в Екатеринбурге с 15 по 17 марта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Всего на турнир приедут 403 спортсмена из 48 стран. Ведущие дзюдоисты мира будут бороться не только за призовые места, но и за рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио - 2020. В ходе соревнований разыграют 14 комплектов наград.

Сборная Узбекистана завоевала второе место в общекомандном зачете по итогам Гран-при по дзюдо в Марокко
Пресс-служба НОК Узбекистана
Гран-при по дзюдо в Марокко: сборная Узбекистана - вторая в общем зачете
Сборную Узбекистана представят Диербек Урозбоев, Кемран Нуриллаев в категории до 60 кг, Артем Штурбабин, Мухриддин Тиловов - до 66 кг, Обидхон Номонов, Улугбек Отамуродов - до 73 кг, Мусо Собиров, Акмалжон Нажмиддинов - до 81 кг, Шахзодбек Сабиров - до 90 кг и Хусниддин Хусанов в категории свыше 100 кг.

В соревнованиях среди женщин Узбекистан представят Гульноза Матниязова (до 70 кг) и Диёра Кельдиярова (до 52 кг).

Тренеры команды Джамшид Худайберганов и Ильхом Халиков.

 




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