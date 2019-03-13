ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекистанка Кумушхон Файзуллаева на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров не только завоевала медали высшей пробы, но и установила мировой рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики. Соревнования проходят в Лас-Вегасе.

Спортсменка выступила в весовой категории до 64 килограммов.

Пресс-служба НОК Узбекистана Узбекская тяжелоатлетка установила мировой рекорд на чемпионате мира

"Девушка в рывке подняла 93 килограмма, в толчке ей покорились 122 килограмма, и по итогам двоеборья с результатом 215 килограммов Файзуллаева завоевала три золотые медали и установила мировой рекорд (в толчке и по сумме двоеборья)", — говорится в публикации.

На втором месте — представительница Мексики Кейси Рохас (результат — 195 килограммов), на третьем — спортсменка из Румынии Михаэла Илие (190 килограммов).

Кумушхон Файзуллаева — победительница домашнего чемпионата мира по тяжелой атлетике среди молодежи и первая чемпионка мира среди девушек в истории отечественного спорта. Кроме того, она завоевала золотую медаль юношеской Олимпиады в Аргентине.