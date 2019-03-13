14:39 13 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Узбекская тяжелоатлетка Кумушхон Файзуллаева

Узбекская тяжелоатлетка установила мировой рекорд на чемпионате мира

Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
9010

Кумушхон Файзуллаева выступила в весовой категории до 64 килограммов.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекистанка Кумушхон Файзуллаева на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров не только завоевала медали высшей пробы, но и установила мировой рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики. Соревнования проходят в Лас-Вегасе.

Спортсменка выступила в весовой категории до 64 килограммов.

Узбекская тяжелоатлетка установила мировой рекорд на чемпионате мира
Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекская тяжелоатлетка установила мировой рекорд на чемпионате мира

"Девушка в рывке подняла 93 килограмма, в толчке ей покорились 122 килограмма, и по итогам двоеборья с результатом 215 килограммов Файзуллаева завоевала три золотые медали и установила мировой рекорд (в толчке и по сумме двоеборья)", — говорится в публикации.

На втором месте — представительница Мексики Кейси Рохас (результат — 195 килограммов), на третьем — спортсменка из Румынии Михаэла Илие (190 килограммов).

Кумушхон Файзуллаева — победительница домашнего чемпионата мира по тяжелой атлетике среди молодежи и первая чемпионка мира среди девушек в истории отечественного спорта. Кроме того, она завоевала золотую медаль юношеской Олимпиады в Аргентине.

Теги:
рекорд, Узбекистан, Тяжелая атлетика, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Опасная езда в Ташкенте
Лихач, который живет на крыше: опасная езда в Ташкенте - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054