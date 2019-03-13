Легендарная Чусовитина представит Узбекистан на этапе Кубка мира в Баку

Соревнования, которые пройдут в столице Азербайджана, являются лицензионными на Олимпийские игры в Токио.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Олимпийская рекордсменка Оксана Чусовитина примет участие в этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 14 по 17 марта в Баку.

Сборную Узбекистана представят Оксана Чусовитина, Расулжон Абдурахимов, Абдулла Азимов, Оминахон Халилова, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

© Sputnik / Национальный олимпийский комитет Узбекистана Оксана Чусовитина не перестает удивлять: мотивирующее видео с тренировки

Этот же состав вылетит после соревнований в Баку в Катар, где с 18 по 24 марта также пройдет этап Кубка мира.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток.

Напомним, Оксана Чусовитина - единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в семи летних Олимпиадах.