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Оксана Чусовитина

Легендарная Чусовитина представит Узбекистан на этапе Кубка мира в Баку

Фото из личного архива гимнастки
Спорт
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Соревнования, которые пройдут в столице Азербайджана, являются лицензионными на Олимпийские игры в Токио.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Олимпийская рекордсменка Оксана Чусовитина примет участие в этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 14 по 17 марта в Баку.

Сборную Узбекистана представят Оксана Чусовитина, Расулжон Абдурахимов, Абдулла Азимов, Оминахон Халилова, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Тренировка Оксаны Чусовитиной
© Sputnik / Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Оксана Чусовитина не перестает удивлять: мотивирующее видео с тренировки
Этот же состав вылетит после соревнований в Баку в Катар, где с 18 по 24 марта также пройдет этап Кубка мира.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток.

Напомним, Оксана Чусовитина - единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в семи летних Олимпиадах.

Теги:
спортивные соревнования, Соревнования, гимнастика, Оксана Чусовитина



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