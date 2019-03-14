Медали и рекорды: итоги выступления узбекистанцев на ЮЧМ по тяжелой атлетике

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике 16 медалей, сообщает Национальный олимпийский комитет.
По данным НОК, в активе узбекских спортсменов 16 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых.
Турсуной Жабборова в категории до 81 кг завоевала золотую и две серебряных медали.
Мирхосил Мирзабоев, выступивший в категории до 96 кг в рывке поднял 143 кг и по сумме двоеборья с результатом 311 кг завоевал две бронзы.
Также золото и два серебра на счету Асадбека Наримонова. Огабек Насафов принес команде два серебра.
Нигора Абдуллаева в категории до 49 кг по сумме двух упражнений взяла вес в 165 килограммов, что позволило ей обойти всех конкуренток и завоевать три золотых медали.