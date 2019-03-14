Медали и рекорды: итоги выступления узбекистанцев на ЮЧМ по тяжелой атлетике

Сборная Узбекистана успешно выступила на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Лас-Вегасе.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике 16 медалей, сообщает Национальный олимпийский комитет.

По данным НОК, в активе узбекских спортсменов 16 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых.

Турсуной Жабборова в категории до 81 кг завоевала золотую и две серебряных медали.

Мирхосил Мирзабоев, выступивший в категории до 96 кг в рывке поднял 143 кг и по сумме двоеборья с результатом 311 кг завоевал две бронзы.

Пресс-служба НОК Узбекистана Узбекская тяжелоатлетка установила рекорд на чемпионате мира

Кумушхон Файзуллаева в весовой категории до 64 килограммов не только завоевала три медали высшей пробы, но и установила мировой рекорд. Девушка в рывке подняла 93 килограмма, в толчке ей покорились 122 килограмма, и по итогам двоеборья с результатом 215 килограммов Файзуллаева установила мировой рекорд (в толчке и по сумме двоеборья).

Также золото и два серебра на счету Асадбека Наримонова. Огабек Насафов принес команде два серебра.

Нигора Абдуллаева в категории до 49 кг по сумме двух упражнений взяла вес в 165 килограммов, что позволило ей обойти всех конкуренток и завоевать три золотых медали.