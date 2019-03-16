Автограф от Буре и ключ от президента: эмоции юных хоккеистов на Humo Arena

В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия нового многофункционального комплекса Humo Arena. В мероприятии приняли участие не только звезды мирового спорта и артисты, но и юные спортсмены, для кого этот ледовый дворец и должен стать почти родным домом.

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Легенды российского хоккея принял участие в грандиозном шоу по случаю открытия первой в Узбекистане ледовой арены. Павел Буре, Александр Якушев и другие выдающиеся игроки не только сыграли символический матч командой "Бинокор", но и пообщались с юными хоккеистами.

По словам наставника команды "Бинкор" Алишера Азимова, для ребят и само шоу, и матч против легенд хоккея, и непосредственное общение со спортсменами стало незабываемым событием, которое останется в памяти на всю жизнь.

Фото из личного архива Алишера Азимова Символический матч между командой "Бинокор" и звездами хоккея

На открытие спорткомплекса в столицу Узбекистана приехала поистине "великолепная пятерка" - Павел Буре, Александр Якушев, Валерий Каменский, Алексей Жамнов и Виталий Прохоров. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира, звезды НХЛ, обладатели Кубка Стэнли - от этих имен у ребят захватывало дух. Также в церемонии участвовали ветераны клуба "Бинокор", существовавшего еще в 1970-е годы.

"Это, конечно, было очень круто. Мы сами до сих пор в шоке. Для ребят это вообще что-то непостижимое. И подобное шоу у нас впервые, и такие знаменитые гости, с которыми даже сыграли матч. Игроки "Бинокора" на церемонии стояли перед президентом, торжественно открывали эту замечательную ледовую арену, которую мы все так долго ждали", — признается Азимов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Фото из личного архива Алишера Азимова Шавкат Мирзиёев и юные спортсмены на церемонии открытия Humo Arena

Он добавил, что после игры звезды российского спорта пообщались с игроками юниорской команды, оставили свои автографы на свитерах ребят и на открытках.

Цвет настроения синий: грандиозное шоу в честь открытия Humo Arena =>>

"Мой сын Салохиддин еще на сборах в Москве общался с легендарным Павлом Буре. Тогда игрок пожелал ему успехов и пообещал в будущем пригласить в ЦСКА. Вчера после церемонии открытия они снова поговорили, он дал ему напутствие и сказал, что предложение остается в силе", — с гордостью поделился наставник "Бинокора".

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Из личного архива Алишера Азимова Открытка с автографом хоккеиста Александра Якушева

По его словам, все приглашенные звезды спорта пообщались с ребятами, отвечая на их вопросы, оставляли свои автографы и, конечно, сделали общее фото на память.

"Для мальчишек это незабываемое событие и стимул к новым победам", — подчеркнул Алишер Азимов.

Фото из личного архива Алишера Азимова Общение юниорской команды "Бинокор" со звездами хоккея

Из личного архива Алишера Азимова Фото на память игроков "Бинокор" с легендами российского хоккея

По его словам, появление в республике ледовой арены такого уровня непременно придаст новый импульс развития хоккея, фигурного катания и других видов спорта. В скором времени Humo Arena примет финал первого национального чемпионата Узбекистана по хоккею с шайбой, а в будущем сможет стать площадкой для проведения соревнований международного уровня.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Спорткомплекс Humo Arena

Humo Arena - многофункциональный спорткомплекс, выполненный в современном дизайне и с применением самых передовых технологий. Силуэт здания и прилегающей территории символизирует крыло птицы счастья - Хумо. Арена имеет две полноценные площади - основную и тренировочную, вмещает от 12,5 до 14 тысяч зрителей и способная при необходимости принимать состязания и по другим зальным видам спорта, а также служить в качестве концертного зала.