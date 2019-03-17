Фигурист Миша Ге объяснил, почему не приехал на открытие Humo Arena

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Узбекский фигурист Миша Ге рассказал, почему не смог приехать на открытие ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте.
На своей странице в Instagram он поблагодарил президента страны Шавката Мирзиёева за появление в столице долгожданной ледовой арены.
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After many years of waiting, is proudly and happily to announce the opening of World Class multi complex “Humo Arena” in Tashkent, Uzbekistan. For many years : people, kids, and professional athletes of Winter Sports of Uzbekistan were waiting for this moment, and this moment had finally come. With word of appreciation and respect we want to Thank the President Shavkat Mirziyoyev and other people who involved in this creation, to give a new and beautiful home for Winter Sports Athletes and Kids. #ThankYou (Unfortunately i was not be able to do the opening, since im in Japan as a part of Uzbekistan Figure Skating Federation for World Championships in Saitama) ( Additional Thanks to opening organizers for great event : @tatiana_navka ) RU/UZB После многих лет ожиданий, мы с большой радостью рады сообщить вам об открытии Ледовой Арены Мирового Класса “Хумо Арена”. На протяжении многих лет : дети, спортсмены и профессионалы Зимних Видов Спорта Узбекистана ждали этого момента, и этот долгожданный момент настал. Со словами Благодарности и Уважения, мы хотим Поблагодарить Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева и Всех причастных людей в этом открытии. Которые дали Новый Дом, для Детей и Спортсменов Узбекистана по Зимних Видам Спорта. #СпасибоВам (К сожалению я не смог участвовать в открытии грандиозного события, поскольку сейчас нахожусь в Японии на Чемпионате Мира по Фигурному Катанию как представитель Федерации Фигурного Катания Узбекистана) (Отдельная благодарность @tatiana_navka за организацию замечательного ледового открытия)
"После многих лет ожидания с гордостью и радостью объявляю об открытии в Ташкенте мультикомплекса мирового класса Humo Arena. Многие годы жители страны, дети и профессиональные спортсмены Узбекистана ждали этого момента, и наконец он настал. Хочется поблагодарит президента Шавката Мирзиёева и других людей, которые работали над тем, чтобы подарить новый и красивый дом тем, кто занимается зимними видами спорта", - написал фигурист.
Напомним, Миша Ге вошел в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU) на чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Напомним, в церемонии открытия ледового дворца Humo Arena в Ташкенте принимали участие звезды советского и российского спорта и эстрады: Павел Буре, Татьяна Навка, Александр Якушев, Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан.