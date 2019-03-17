Фигурист Миша Ге объяснил, почему не приехал на открытие Humo Arena

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Узбекский фигурист Миша Ге рассказал, почему не смог приехать на открытие ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте.

На своей странице в Instagram он поблагодарил президента страны Шавката Мирзиёева за появление в столице долгожданной ледовой арены.

"После многих лет ожидания с гордостью и радостью объявляю об открытии в Ташкенте мультикомплекса мирового класса Humo Arena. Многие годы жители страны, дети и профессиональные спортсмены Узбекистана ждали этого момента, и наконец он настал. Хочется поблагодарит президента Шавката Мирзиёева и других людей, которые работали над тем, чтобы подарить новый и красивый дом тем, кто занимается зимними видами спорта", - написал фигурист.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Цвет настроения синий: грандиозное шоу в честь открытия Humo Arena — видео

Он добавил, что не смог присутствовать на открытии, поскольку находится в Японии в составе федерации фигурного катания Узбекистана на чемпионате мира в Сайтаме.

Напомним, Миша Ге вошел в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU) на чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Напомним, в церемонии открытия ледового дворца Humo Arena в Ташкенте принимали участие звезды советского и российского спорта и эстрады: Павел Буре, Татьяна Навка, Александр Якушев, Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан.