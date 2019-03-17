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Международный турнир по купкари в Самаркандской области

Пыль столбом и полные трибуны: как прошел турнир по кукпари под Самаркандом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Участники турнира боролись за многочисленные призы: около 60 верблюдов, 50 телевизоров, стиральные машины, холодильники, ковры, деньги.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Джамбайском районе Самаркандской области при поддержке областного хокимията и федерации конного спорта прошел международной турнир по купкари.

В турнире, проводимом накануне Навруза, приняли участие наездники и представители федераций из различных городов Узбекистана, а также из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

Международный турнир по купкари в Самаркандской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Международный турнир по купкари в Самаркандской области

В числе призов было около 60 верблюдов, 50 телевизоров, стиральные машины, холодильники, ковры и денежные призы.

Главную награду турнира - автомобиль Chevrolet Lacetti завоевал наездник из Джизака Ориф Шодиеров, на коне породы карабаир по кличке Пантера.

В рамках турнира также прошел поединок между командами Узбекистана и Казахстана. Победу одержали узбекские наездники со счетом 3-2.

Международный турнир по купкари в Самаркандской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Международный турнир по купкари в Самаркандской области

Купкари – традиционное конное состязание у народов Средней Азии. В Узбекистане состязание купкари еще называют улак. Всадники состязаются за тушу козла или молодого барана: победитель должен придти к финишу, не позволив отбить добычу.




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