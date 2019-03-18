Пары плей-офф чемпионата Узбекистана определились в последний момент

В символическом вбрасывании шайбы в одной из встреч 12-го тура принял участие тренер сборной Чехии Милош Ржига, присутствовавший на игре "Ташкента".

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В последнем туре чемпионата Узбекистана по хоккею перед серией плей-офф "Бинокор" обыграл "Хумо", а "Ташкент" был сильнее "Семурга", сообщает Национальный олимпийский комитет.

В 12-м туре "Бинокор" победил во встрече с "Хумо" со счетом 6:3, а "Ташкент" переиграл "Семург" 3:2 и в итоге обошел его на одно очко еще и в турнирной таблице.

В символическом вбрасывании шайбы принял участие тренер сборной Чехии Милош Ржига, присутствовавший на игре "Ташкента" и "Семурга" в качестве почетного гостя.

В серии плей-офф, которая стартует на этой неделе, "Хумо" встретится с "Семургом", а "Бинокор" сыграет с "Ташкентом".