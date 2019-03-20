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Медведева представила программу от Миши Ге и сохраняет шансы на медаль ЧМ

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Российская фигуристка Евгения Медведева занимает промежуточное четвертое место после выступления в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме, лидирует ее соотечественница Алина Загитова.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Российская фигуристка Евгения Медведева, короткую программу для которой поставил узбекистанец Миша Ге, занимает на чемпионате мира в Сайтаме промежуточное четвертое место.

Лидирует по результатам короткой программы другая россиянка Алина Загитова, набравшая 82,08 балла. Промежуточное второе место занимает Каори Сакамото (76,86 балла), третье – Элизабет Турсынбаева из Казахстана (75,96).

© Sputnik / Нина Зотина
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Медведева откатала программу под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини практически безошибочно и продемонстрировала лучший результат в сезоне, набрав в короткой программе 74,23 балла. Но и соперницы обошлись без грубых срывов. В сильнейшей разминке только представительница Японии Рика Кихира не смогла выполнить тройной аксель, который считается одним из самых сложных элементов в женском одиночном катании. Вместо тройного прыжка у Кихиры получился только одинарный, поэтому девушка осталась только шестой с суммой в 70,90 балла.

"Неважно, как ты это сделаешь. Просто помни, что мы здесь для тебя, с тобой", - написал Миша Ге на своей странице в Instagram перед началом прокатов.

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No matter how you will do, just know, we are here for you, with you. #GreatCricketWall #Team

Публикация от Misha Ge (@mishage8)

Произвольную программу девушки представят 22 марта.

© AFP 2018 / Andrea Solero
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Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта 2019 года. Напомним, Миша Ге присутствует на соревнованиях не только в качестве тренера и хореографа, но и как кандидат в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU). Комиссия спортсменов ISU состоит из участников, представляющих разные дисциплины, развитием которых занимается ISU: конькобежный спорт, шорт-трек, одиночное и парное катание, танцы на льду, синхронное фигурное катание.

Членов комиссии выбирают тайным голосованием среди других спортсменов на каждый профильный чемпионат мира.




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