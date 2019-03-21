Эктор Купер поддержал увеличение числа участников чемпионата мира

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер считает, что увеличение количества участников чемпионата мира – это хорошая идея.
Как заявил наставник команды на пресс-конференции перед началом турнира China Cup - 2019, это отличная возможность для всех азиатских команд пробиться на мировое первенство.
"Я поддерживаю эту инициативу. Очевидно, что такое решение будет способствовать развитию футбола во всем мире", - добавил он.
Купер подчеркнул, что главная цель сборной Узбекистана - попасть на чемпионат мира, а соревнования, подобные China Cup, помогут подготовиться к квалификации мундиаля.
"Очень рад, что сегодня мы находимся здесь. China Cup - отличное соревнование. В этом турнире участвуют сильные команды. Нам определенно полезно выходить на поле против таких соперников. Данный турнир станет для нас подготовкой к отборочным матчам ЧМ" - пояснил он.
Напомним, к чемпионату мира 2026 года, который должен пройти в Мексике, Канаде и США, число участников финальной стадии турнира увеличится с 32 до 48 команд.