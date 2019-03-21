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Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер

Эктор Купер поддержал увеличение числа участников чемпионата мира

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер считает, что турнир China Cup поможет команде подготовиться к квалификации чемпионата мира.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер считает, что увеличение количества участников чемпионата мира – это хорошая идея.

Как заявил наставник команды на пресс-конференции перед началом турнира China Cup - 2019, это отличная возможность для всех азиатских команд пробиться на мировое первенство.

"Я поддерживаю эту инициативу. Очевидно, что такое решение будет способствовать развитию футбола во всем мире", - добавил он.

Купер подчеркнул, что главная цель сборной Узбекистана - попасть на чемпионат мира, а соревнования, подобные China Cup, помогут подготовиться к квалификации мундиаля.

"Очень рад, что сегодня мы находимся здесь. China Cup - отличное соревнование. В этом турнире участвуют сильные команды. Нам определенно полезно выходить на поле против таких соперников. Данный турнир станет для нас подготовкой к отборочным матчам ЧМ" - пояснил он.

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Эктор Купер: наша главная цель — чемпионат мира
В турнире China Cup вместе со сборной Узбекистана примут участие команды Уругвая, Китая и Таиланда. Узбекистанцы 22 марта выйдут на поле против Уругвая. Китай 21 марта сыграет с Таиландом. В финальный матч 25 марта выйдут победители обеих встреч. Команды, потерпевшие поражение в полуфинале, сыграют между собой в матче за третье место.

Напомним, к чемпионату мира 2026 года, который должен пройти в Мексике, Канаде и США, число участников финальной стадии турнира увеличится с 32 до 48 команд.




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