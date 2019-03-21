Друлович попросил узбекистанцев поддержать олимпийскую сборную на стадионах

С 22 по 26 марта в Ташкенте пройдут отборочные матчи группы F Чемпионата Азии U-23, в которых сыграют команды Узбекистана, Таджикистана и Индии.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Главный тренер Олимпийской сборной Узбекистана Любинко Друлович накануне отборочных матчей Чемпионата Азии U-23 призвал жителей республики активно поддерживать команду.

Отборочные матчи группы F Чемпионата Азии U-23 пройдут с 22 по 26 марта в Ташкенте. В турнире также примут участие команды Таджикистана и Индии.

"До начала отборочного турнира мы провели сборы в Испании и Турции, где провели серию контрольных матчей. Единственная цель - выиграть все игры и завоевать путёвку на Чемпионат Азии. Я очень доволен игроками своей команды. Их физическое состояние меня устраивает. Мы будем стараться забивать как можно больше и одерживать победы. На этих отборочных матчах мы будем выступать в качестве действующих чемпионов Азии", - заявил Друлович.

Он добавил, что титул и статус хозяев турнира оказывает на команду определенное давление.

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"Вообще в футболе всегда присутствует давление. Это вполне нормальное явление. Завтра, когда на стадион придут как можно больше болельщиков, чтобы поддержать нас, тогда нам будет легче преодолеть его", - сказал тренер.

Он выразил сожаление, что сборная Пакистана отказалась участвовать в квалификации.

По словам Друловича, Бобур Абдихаликов и Аброр Исмаилов получили незначительные повреждения. Кто из футболистов выйдет в основном составе на матч с Индией, станет ясно после официальной тренировки.

Очередной молодежный чемпионат Азии по футболу состоится 8-26 января 2020 года в Таиланде. Команды, завоевавшие медали турнира, получат прямые путевки на летние Олимпийские игры в Токио - 2020.

В 2018 году Чемпионат Азии U-23 выиграла сборная Узбекистана.