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Олимпийская сборная Узбекистана по футболу

Олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 разгромила команду Индии

© НОК Узбекистана
Спорт
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Подопечные Любинко Друловича в первом отборочном матче лицензионного чемпионата Азии на своем поле не оставили шансов футболистам из Индии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Действующие чемпионы Азии по футболу, олимпийская сборная Узбекистана U-23 уверенно обыграла футболистов из Индии со счетом 3:0, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Первый гол с пенальти на последней минуте первого тайма забил Ислам Кобилов. Во второй половине встречи дублем отметился Бобур Абдухаликов, поразивший ворота соперника в концовке матча.

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Заключительный матч группового этапа узбекистанцы проведет 26 марта против олимпийской сборной Таджикистана.

Очередной молодежный чемпионат Азии по футболу состоится в январе 2020 года в Таиланде. Команды, завоевавшие медали турнира, получат прямые путевки на летние Олимпийские игры в Токио — 2020.

Теги:
Индия, Футбол, Узбекистан



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