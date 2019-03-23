Растопить лед: самые горячие показательные номера в фигурном катании - видео

На соревнованиях российские фигуристы удивляют мастерством, а во время шоу — творческим подходом и порой довольно откровенными номерами.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Многие поклонники фигурного катания с нетерпением ждут показательных выступлений, ведь именно в них фигуристы могут примерить на себя необычные, а иногда и довольно откровенные образы. Самые горячие номера российских фигуристов - в подборке Sputnik.

Стриптиз от Туктамышевой

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в этом сезоне порадовала поклонников не только хорошей формой, но и дерзким выступлением после Skate Canada, второго турнира серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19. В показательном номере под песню Бритни Спирс Toxic девушка в какой-то момент сбросила верхнюю часть костюма и осталась в одном бра.

Фанаты и журналисты до сих пор обсуждают смелый поступок фигуристки.

Лирика от Медведевой

На том же турнире Skate Canada двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала только третьей. В показательных выступлениях девушка примерила на себя лиричный образ, надев поверх черного платья-комбинации мужскую рубашку. Получилось притягательно и сдержанно одновременно.

Волнующий комбинезон Степановой

Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин на чемпионате Европы в Минске завоевала только серебряные медали, но их показательный номер восхитил всех зрителей.

Для танца под песню Аллы Пугачевой "Зимняя ночь" партнерша выбрала обтягивающий костюм, который не просвечивал, но подчеркивал ее отличную фигуру.

Дерзкое ограбление от Поповой и Мозгова

Танцевальная пара Бетина Попова и Сергей Мозгов часто радует поклонников яркими показательными номерами в необычных образах. Например, однажды Сергей был заключенным, а Бетина - привлекательной сотрудницей полиции. Наручники, сирена, побег, - в этом номере было все!

Бомба от Плющенко

На чемпионате мира 2001 года Евгений Плющенко завоевал первый в карьере титул лучшего фигуриста на планете. Для показательных выступлений новоиспеченный чемпион выбрал композицию Sex Bomb британского певца Тома Джонса. Плющенко предстал в образе настоящего мачо.

Кстати, на шоу в честь своего 35-летия фигурист повторил свой знаменитый номер уже с маленьким сыном Сашей.

В этом году чемпионат мира проходит в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. И зрители уже ждут от лучших фигуристов планеты самых ярких показательных номеров.