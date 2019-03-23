17:23 23 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор

Хоккейный клуб "Бинокор" разгромил "Ташкент" со счетом 5:1

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
Получить короткую ссылку
50 0 0

В воскресенье "Хумо" встретится с "Семургом".

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Хоккейный клуб "Бинокор" одержал победу над "Ташкентом" в плей-офф чемпионата Узбекистана, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу "Бинокора". В первом периоде команды сыграли в ничью 1:1, во втором периоде "Бинокор" забросил три шайбы, в третьем "Бинокору" удалось забить еще один гол.

В воскресенье "Хумо" сыграет с "Семургом".

Напомним, в феврале завершился шестой тур чемпионата Узбекистана по хоккею. Тогда хоккеисты "Бинокора" отпраздновали победу, им удалось обыграть "Хумо".

Теги:
Спорт, Хоккей, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
Солнечный Навруз в Ташкенте: поздравление от президента и красочный концерт
Старушка-первоклашка: как вернуться в школу в 99 лет
График отключения горячей воды в Ташкенте
График отключения горячей воды в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054