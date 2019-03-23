Хоккейный клуб "Бинокор" разгромил "Ташкент" со счетом 5:1

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Хоккейный клуб "Бинокор" одержал победу над "Ташкентом" в плей-офф чемпионата Узбекистана, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу "Бинокора". В первом периоде команды сыграли в ничью 1:1, во втором периоде "Бинокор" забросил три шайбы, в третьем "Бинокору" удалось забить еще один гол.

В воскресенье "Хумо" сыграет с "Семургом".

Напомним, в феврале завершился шестой тур чемпионата Узбекистана по хоккею. Тогда хоккеисты "Бинокора" отпраздновали победу, им удалось обыграть "Хумо".