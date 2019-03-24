Кубок мира по самбо: сборная Узбекистана – вторая в общем зачете

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Команда из Узбекистана по боевому самбо заняла второе место в общекомандном зачете на Кубке мира "Мемориал Харлампиева", сообщили в пресс-службе НОК.
В первый день представители республики завоевали шесть наград различного достоинства. Во второй день серебряные медали принесли Зарнигор Урмонова (в категории до 56 килограммов), Шерзод Расулов (до 62 килограммов), Истам Кудратов (до 74 килограммов) и Хакимжон Исмаилов (от 100 килограммов, боевое самбо) и Немат Якубов (до 90 килограммов). Бронзовые медали завоевали Икрам Абдикеримов (до 52 килограммов) и Аббос Жалолов (до 74 килограммов).
Серебряными призерами, наравне с Узбекистаном, стали команды Беларуси (спортивное самбо, женщины), Казахстана (спортивное самбо, мужчины).
Бронзовые медали получили представители Грузии (спортивное самбо, мужчины, женщины) и Туркменистана (боевое самбо).