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Самбисты Узбекистана завоевали второе место в общекомандном зачете Кубка мира

Кубок мира по самбо: сборная Узбекистана – вторая в общем зачете

© НОК Узбекистана
Спорт
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В Москве 22-23 марта прошел Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева".

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Команда из Узбекистана по боевому самбо заняла второе место в общекомандном зачете на Кубке мира "Мемориал Харлампиева", сообщили в пресс-службе НОК.

В первый день представители республики завоевали шесть наград различного достоинства. Во второй день серебряные медали принесли Зарнигор Урмонова (в категории до 56 килограммов), Шерзод Расулов (до 62 килограммов), Истам Кудратов (до 74 килограммов) и Хакимжон Исмаилов (от 100 килограммов, боевое самбо) и Немат Якубов (до 90 килограммов). Бронзовые медали завоевали Икрам Абдикеримов (до 52 килограммов) и Аббос Жалолов (до 74 килограммов).

Самбо
© Sputnik / Василий Пономарев
Самбисты Узбекистана в первый день Кубка мира завоевали шесть медалей
Россияне выиграли в командном зачете во всех трех видах программы соревнований. Они стали лучшими в мужском и женском турнирах по спортивному самбо и в состязаниях по боевому самбо среди мужчин. 

Серебряными призерами, наравне с Узбекистаном, стали команды Беларуси (спортивное самбо, женщины), Казахстана (спортивное самбо, мужчины).

Бронзовые медали получили представители Грузии (спортивное самбо, мужчины, женщины) и Туркменистана (боевое самбо).

Теги:
Россия, Спортсмен, Москва, Соревнования, спорт, Самбо



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