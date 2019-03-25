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Хоккей

Федерации хоккея Узбекистана и Кыргызстана договорились о сотрудничестве

© Sputnik / Владимир Федоренко
Спорт
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Государства будут проводить совместные спортивные сборы и товарищеские встречи.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Федерация хоккея Узбекистана (ФХУ) и Федерация хоккея с шайбой Кыргызстана (ФХК) заключили меморандум о сотрудничестве.

Документ подписали вице-президент ФХУ Кирилл Матвеев и президент ФХК Анвар Оморканов.

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"Стороны договорились обмениваться опытом по популяризации данного вида спорта, приобщению к нему молодежи, проводить товарищеские встречи по хоккею с привлечением клубов разных возрастных групп. Обсуждена также возможность проведения сезонных спортивных сборов на территориях дружественных соседних республик", – сообщили в пресс-службе Федерация хоккея Узбекистана.

Меморандум о сотрудничестве подписан в честь стартовавшего Международного турнира по хоккею с шайбой на кубок мэра Бишкека среди детских команд.

Теги:
Спорт, Хоккей, Россотрудничество, Кыргызстан, Узбекистан



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