Это только начало: чем остался недоволен Эктор Купер по итогам China cup

Узбекистан в матче за третье место одолел сборную Китая со счетом 1:0, единственный гол забил в первом тайме Эльдор Шомуродов.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер сдержанно прокомментировал результат своих подопечных на турнире China cup, назвав основные направления, над которыми футболистам еще предстоит много работать, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

"Сегодня у нас было много моментов, чтобы поразить ворота соперника. Но эффективно мы использовали только один из них. Теперь нам необходимо более усердно работать именно в этом направлении. Я думаю, что игры, которые были организованы на этом турнире, послужили для нас хорошей подготовкой. Теперь необходимо проанализировать ошибки и недостатки. Как я уже говорил, наше внимание сосредоточено на отборочных матчах чемпионата мира", — заявил наставник "Белых волков" после матча с командой Китая.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Узбекистан завоевал бронзу на China Cup, обыграв хозяев турнира

Кроме того, по словам Купера, Отабек Шукуров получил очень серьезную травму, по прогнозам врачей футболист как минимум два месяца не сможет помочь своей команде.

Говоря о нынешнем сопернике сборной Узбекистана, главный тренер заметил, что Каннаваро вполне способен создать конкурентную команду, которая также будет бороться за попадание на предстоящий в 2022 году в Катаре мундиаль.

"Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать путевку на этот чемпионат мира", — заключил Купер.

В заключительном поединке Кубка Китая сборная Узбекистана обыграла хозяев турнира с минимальным счетом 1:0. Победный мяч на счету Эльдора Шомуродова. Таким образом "Белые волки" заняли третье место в квартете участников. Победитель определится во встрече между сборными Уругвая и Таиланда.