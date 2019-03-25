Это только начало: чем остался недоволен Эктор Купер по итогам China cup

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер сдержанно прокомментировал результат своих подопечных на турнире China cup, назвав основные направления, над которыми футболистам еще предстоит много работать, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.
"Сегодня у нас было много моментов, чтобы поразить ворота соперника. Но эффективно мы использовали только один из них. Теперь нам необходимо более усердно работать именно в этом направлении. Я думаю, что игры, которые были организованы на этом турнире, послужили для нас хорошей подготовкой. Теперь необходимо проанализировать ошибки и недостатки. Как я уже говорил, наше внимание сосредоточено на отборочных матчах чемпионата мира", — заявил наставник "Белых волков" после матча с командой Китая.
Говоря о нынешнем сопернике сборной Узбекистана, главный тренер заметил, что Каннаваро вполне способен создать конкурентную команду, которая также будет бороться за попадание на предстоящий в 2022 году в Катаре мундиаль.
"Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать путевку на этот чемпионат мира", — заключил Купер.
В заключительном поединке Кубка Китая сборная Узбекистана обыграла хозяев турнира с минимальным счетом 1:0. Победный мяч на счету Эльдора Шомуродова. Таким образом "Белые волки" заняли третье место в квартете участников. Победитель определится во встрече между сборными Уругвая и Таиланда.