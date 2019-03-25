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Олимпийская чемпионка из Узбекистана Лина Черязова

Вписала свое имя в историю: НОК выразил соболезнования близким Лины Черязовой

Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
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Олимпийская чемпионка умерла 23 марта в Новосибирске после тяжелой болезни.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана выразил соболезнования родным и близким советской и узбекской фристайлистки Лины Черязовой. Спортсменка умерла 23 марта в Новосибирске после тяжелой болезни. 

"Национальный олимпийский комитет Узбекистана выражает глубокие соболезнования родным и близким нашей соотечественницы", — говорится в публикации на сайте НОК.

Единственная зимняя олимпийская чемпионка Узбекистана Лина Черязова
© Международный олимпийский комитет
Золотой прыжок Лины Черязовой: архивное видео в память об ушедшей чемпионке
Лина Черязова — чемпионка Олимпиады 1994 года.

"Ее медаль высшей пробы в Лиллехаммере остается единственной в истории узбекского спорта на зимних Играх. Помимо этого, Лина Черязова является чемпионкой мира 1993 года. В 1999 году Черязова переехала в Россию, в город Новосибирск", — говорится в публикации.

В 1994 году она получила звание заслуженного спортсмена Узбекистана, в 1998-м — почетное звание "Узбекистон ифтихори" и орден "Мехнат шухрати".

Прощание с Линой Черязовой состоится 27 марта в Новосибирске, она будет похоронена на Клещихинском кладбище.

Олимпийская чемпионка из Узбекистана Лина Черязова
Пресс-служба НОК Узбекистана
Олимпийская чемпионка из Узбекистана Лина Черязова
Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, смерть, спорт



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