Вписала свое имя в историю: НОК выразил соболезнования близким Лины Черязовой

Олимпийская чемпионка умерла 23 марта в Новосибирске после тяжелой болезни.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана выразил соболезнования родным и близким советской и узбекской фристайлистки Лины Черязовой. Спортсменка умерла 23 марта в Новосибирске после тяжелой болезни.

"Национальный олимпийский комитет Узбекистана выражает глубокие соболезнования родным и близким нашей соотечественницы", — говорится в публикации на сайте НОК.

Лина Черязова — чемпионка Олимпиады 1994 года.

"Ее медаль высшей пробы в Лиллехаммере остается единственной в истории узбекского спорта на зимних Играх. Помимо этого, Лина Черязова является чемпионкой мира 1993 года. В 1999 году Черязова переехала в Россию, в город Новосибирск", — говорится в публикации.

В 1994 году она получила звание заслуженного спортсмена Узбекистана, в 1998-м — почетное звание "Узбекистон ифтихори" и орден "Мехнат шухрати".

Прощание с Линой Черязовой состоится 27 марта в Новосибирске, она будет похоронена на Клещихинском кладбище.