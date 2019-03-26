Никимбаев о Лине Черязовой: до сих пор стыдно, что подрался с ней в школе

В Новосибирске на 51-м году жизни скончалась единственная в истории Узбекистана олимпийская чемпионка по лыжному фристайлу Лина Черязова. Известный спортивный эксперт, экс-чиновник Ассоциации футбола республики Алишер Никимбаев вспоминает. как учился с будущей чемпионкой в одной школе и даже однажды с ней подрался.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Экс-чиновник Ассоциации футбола Узбекистана Алишер Никимбаев выразил соболезнования родным и близким Лины Черязовой, скончавшейся в России в возрасте 50 лет. С единственной олимпийской чемпионкой Узбекистана по зимним видам спорта Никимбаев учился в одной школе, а после встречался по долгу службы.

"Она была старше на два года. Скажу больше, однажды мы с ней подрались, когда она училась в восьмом классе, а я в шестом. Мне до сих пор стыдно, хотя не я был инициатором. Потом мы встретились в 1991 году, когда я уже работал в газете "Физкультурник Узбекистана", а она выиграла этап Кубка мира и привезла в редакцию свои фотографии. Потому что интернета тогда не было, и снимки с соревнований по фристайлу могли быть только у участников соревнований. Она мне улыбнулась, видимо, узнала. А я сначала не узнал Лину. Только потом вспомнил", — написал Никимбаев в своем телеграмм-канале "Футболиум".

Он также напомнил, что триумф Черязовой на Играх в Лиллехаммере 1994 года был омрачен печальным известием. За две недели до старта скончалась мама спортсменки, но чемпионка узнала об этом лишь после церемонии награждения.

"В нулевые Черязова оказалась неостребована дома и переехала в Россию. И вот теперь Лины нет с нами. Но она навсегда останется в истории нашего спорта. Светлая память...", — резюмировал Никимбаев.

Соболезнования семье прославленной спортсменки направил и Национальный Олимпийский комитет Узбекистана. Прощание с олимпийской чемпионкой состоится в среду, 28 марта на Клещихинском кладбище Новосибирска.