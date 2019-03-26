Во время встречи с Овечкиным в Белом доме Трамп сделал громкое признание

Американский президент восхитился руками прославленного хоккеиста и не преминул возможностью вспомнить свою дочь Иванку, которая сфотографировалась с Александром Овечкиным и с полученным им Кубком Стэнли.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отмечая победу в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter журналист Рейтер Стив Холланд.

Американский лидер заявил, что теперь он поклонник российского нападающего.

"У меня нет выбора, кроме как быть его фанатом, потому что он нечто особенное. Посмотрите на эти руки", — сказал Трамп.

Трамп отметил, что его дочь Иванка также является другом и большим фанатом россиянина.

"Его называют Александром Великим. Всю свою карьеру (13 лет) он провел в "Вашингтоне", и его трудолюбие и преданность команде окупились в прошлом сезоне. Он стал лучшим снайпером лиги. Ух ты! Это неплохой результат, да?" — обратился Трамп к Овечкину.

Отметим, что хоккеист явился в Овальный кабинет при параде – в костюме, галстуке и гладко причесанный.

В ответной речи Овечкин заявил, что посещение Белого дома — большая честь для его команды. Он пообещал снова выиграть Кубок Стэнли.

В завершение встречи спортсмены подарили Дональду Трампу золотую клюшку, украшенную дарственной надписью.