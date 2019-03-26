Нурмагомедов отреагировал на заявление Макгрегора о завершении карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 26 марта объявил об уходе "на пенсию" и пожелал себе вкусной "Пина колады".

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал в своем блоге в Twitter на объявление о завершении карьеры ирландским бойцом Конором Макгрегором.

В прошлом году Макгрегор проиграл россиянину Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

"В джунглях может быть только один король. Только один", — написал Хабиб Нурмагомедов в своем микроблоге.

Конор Макгрегор объявил об уходе "на пенсию" 26 марта. Однако далеко не все верят в то, что ирландец сказал свое последнее слово. Так, комментатор Матч ТВ Роман Мазуров уверен, что заявление бойца — очередная попытка заявить о себе и хайпануть.

AP Photo/John Locher Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Он провел 25 поединков в ММА, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC боец завоевал в 2015 году.

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